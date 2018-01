Teedel on nähtavus piiratud

Ilmaprognoosi kohaselt sajab õhtul mõnes kohas vihma. Õhutemperatuur on plusspoolel, Eesti kaguosas langeb nulli lähedale. Öösel sajab paiguti vihma, sisemaal lörtsi või lundki. Idapoolsetes maakondades on vähesed miinuskraadid, mujal on õhutemperatuur plussis. Teedel on libedusoht.

Maanteeamet tuletab sõidukijuhtidele meelde, et tuleb oma liikluskäitumist tuleb teadvustada, mitte panna kaasliiklejaid olukorda, kust ennast leida ei sooviks.