Piltuudis: kevad käes? Juba saab vahtramahla!

Paap ütles, et mõttele kontrollida, kas vahtrapuu juba mahla annab, tuli ta sula ilma pärast. See on tema sõnutsi juba teine aasta, mil ta talveajal vahtramahla nautida saab. "Palju puud ei piina, aga mõne liitri magusat jaanuarimahla ikka joome," kirjutas peremees Facebookis vahtrapuust tehtud pildi all, mis klõpsatud 3. jaanuaril.

Foto jagajad märkisid, et peale vahtramahla võib nende üllatuseks praegu metsast kukeseenigi leida.

"Enamasti kogutakse vahtramahla meil märtsis, kuid sulailmadega varemgi," kõneles Tihemetsa metskonna abimetsaülem Ivi Hiie möödunud jaanuaris. "Tihti juhtubki, et vahtramahla kogumise aeg magatakse maha. Vahtral hakkavad mahlad voolama juba esimese sulaga."

Hiie nentis tollal, et soe talv võib puid kahjustada, kui puumahlad on hakanud liikuma ja äkitselt kõva külm tuleb.