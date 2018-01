Raeküla elanikud on mures Pätside maja väljanägemise ja koristamata ümbruse pärast. Toimetusse helistanud naine ütles, et eravalduses kinnistu krundil võõras koristustöid teha ei saa, aga ehk suudab linn üle käia kõnnitee, mis samuti pole ammu luuda näinud. Majal on Pätsidele pühendatud mälestustahvel, mis muudab nukra olukorra veel piinlikumaks.