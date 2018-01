Otseülekanne: sõudjad piinavad ööpäev läbi ergomeetreid (ja ennast)

Harrastajad ja sportlased on koondunud võistkondadesse ja sõuavad ühise eesmärgi nimel: pidada vastu 24 tundi ja koguda võimalikult palju kilomeetreid.

Teiste seas sõuavad kaasa kahekordne olümpiahõbe Jüri Jaanson, mullu MMil paarisaeru neljapaadil pronksi pälvinud Kaspar Taimsoo ja Kaur Kuslap ja omaaegne sõudetipp Rein Põlluste.

Pärnu sõudeklubis toimuvale saab kaasa elada otseülekande vahendusel SIIT.

Seni on korraldatud ööpäevaringset sõudmist vaid ühes linnas korraga, esimest korda toimub üritus viies linnas samal ajal.

Osalemas näeb nii kogenud sõudjaid kui harrastajatest huvilisi. Peale Pärnu sikutatakse sõudeergomeetreid Tallinnas, Tartus, Narvas, ja Viljandis.

Peale võistkondade jõuproovi on plaanis püstitada maailmarekord. Soov tuua järjekordne sisesõudmise tippmark koju on Reti Joandil ja Tiina Kaptenil. Naised jagavad ergomeetrit Tallinnas ja annavad endast kõik, et pidada ööpäev vastu rekordigraafikus. Maailmarekordiks peavad nad läbima üle 270 kilomeetri samal sõudeergomeetril.

Mõned harrastajad kavatsevad sõita terve ööpäeva individuaalselt, näiteks tartlased Hanna-Liisa Ennet ja Markel Pärnsalu.