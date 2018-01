Hans Soll, Martin Kesler: Pärnu jõgi muutub lõhe- ja forellijõeks

Sindi paisu saaga viimaseid tipp­tegusid on Sindi linnavalitsuse korraldus ehitusloa andmiseks betoonpais lammutada. See on pööripäev, millest edasi hakkame rääkima Pärnu jõega toimuvast positiivses võtmes. Paar-kolm aastat tagasi kalade asustamise esialgsetest tulemustest kõva häälega rääkida ei tahetud. Siin on mitu põhjust, mis võib üldsust asjatult ärritada. Nagu selgi sügisel ei kutsutud publikut kaldale lõhe ja niisa lüpsmise juurde. Toimub see ju paratamatult kudeajal ja mittereklaamitavate vahendi­tega.