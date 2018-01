Pärnu maavanem Toomas Kivimägi on ära öelnud talle tehtud pakkumisest kandideerida riigikontrolöri ametikohale. “Minu vastus on algusest peale olnud eitav. Põhjusi on kolm. Kõigepealt ei ole mul soovi ega ambitsiooni minna tööle Tallinna,” ütles maavanem.