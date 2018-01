Lapsi sündis möödunud aastal vähem kui tunamullu

2017. aastal tuli Pärnu haiglas ilmale 798 beebit: 411 poissi ja 387 tüdrukut. 2016. aastal sündis aga üheksa beebit rohkem ehk 807: poisse 414, tüdrukuid 393.

Eelmise aasta 24. detsembril sündis Pärnu haiglas viis jõululast: kolm poissi ja kaks tüdrukut. Seda oli rohkem kui 2016. aasta jõulupühade ajal kokku.

"Jõulud on imedeaeg. Nii juhtus ka meie peres," sõnas Keily Lepikmäe, kelle tütar jõululaupäeval ilmavalgust nägi.

"Tähtaeg oli 30. detsember. Mul oli kogu aeg tunne, et tegelikult sünnib ta hoopis pärast aastavahetust. See, et ta 24. detsembril sündis, oli mulle üllatus," rääkis Lepikmäe.

Lepikmäe on juba sellelegi mõelnud, et kui laps suureks kasvab, peetakse jõulud ja sünnipäev eri päevadel, et laps saaks enda erilist päeva tähistada.