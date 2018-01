Kui Pärnu Sadama korvpallimeeskond mullu detsembris Raplale Balti liigas kaotas, sattusid nad täbarasse, et mitte öelda võimatusse olukorda. Vahepealsed sündmused on aga kaardipaki sassi löönud ja suvepealinlastel on väga­ suur šanss alagrupist edasi pääseda.