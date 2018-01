Päästeamet: Hoiduge ülekütmisest ja rääkige lastele jääohutusest

Päästeameti pressiesindaja Kristi Kais jagab soovitusi, mida saabuva külma puhul jälgida, vältimaks tuleõnnetusi:

*Külma ilmaga hoiduge ülekütmisest, korsten peab olema puhas. Ärge sulgege siibrit liiga vara.

*Kui lisasoojuse saamiseks on vaja kasutada elektriradiaatoreid või soojapuhureid, tuleb seda teha mõistlikult, koormamata elektrisüsteemi üle.

*Soojapuhureid ja radiaatoreid ei tohi riideesemetega kinni katta.

Pressiesindaja sõnutsi on täiskasvanutel viimane aeg lastele üle korrata jääohutuse põhitõed, sest jääkirme on juba nii mõnelgi kraavil ja tiigil. "Jääle on ohutu minna alles pärast paarinädalast pidevat külma, kui jää paksus on vähemalt kümme sentimeetrit," selgitas pressiesindaja, lisades, et isegi siis võib jää olla õhem sildade juures, kõrkjate ümbruses ning allika- ja suubumiskohtades. "Samuti on jää tavaliselt nõrgem voolava veega veekogudes."

Pragude ja lõhedega jää kujutab endast ohtu. "Ärge jätke tähelepanuta oma lemmikloomi. Loomad nagu lapsedki ei taju hapra jääga valitsevaid ohte ja võivad läbi õrna jää vette vajuda ning iseseisvalt sealt enam välja tulla ei suuda," põhjendas Kais.