Täna: korvpallurid pusivad Viljandis Tartu vastu

Et pakkuda linnadele, kus korvpalli esindusmeeskonda kõrgliigas ei mängi, võimalust Eesti tipptaset näha, toimub tänane matš Viljandi spordihoones. Mõõduvõtt läheb kirja kui Tartu kodumäng.

Tartu (seitse võitu, viis kaotust) on liigatabelis teine, Pärnu (6-8) viies.

Täna mängivad suurt rolli vigastused. Tartul on vigased või haigestunud neli meest: Steven Cook, Kristen Meister, Kent-Kaarel Vene ja Henrik Eelmäe.

Pärnu poolelt on kahtluse all põhimängujuhi kaasalöömine. Pärnu peatreener Heiko Rannula ei osanud eile veel öelda, kas Siim-Markus Post saab täna Tartu vastu kaasa teha. "Täpselt praegu ei tea, mis seis temaga on. Tegi trennis põlvele liiga, aga paiste midagi ei läinud," lausus ta.

Raske on nii või naa. "Tartu vastu läheb igapidi raskeks, kas siis Postiga või ilma," arvas Rannula.

Sel hooajal on piigid ristatud kahel korral. 27. oktoobril võitis Tartu kodusaalis 78:62. Toona sai otsustavaks meeskondlik mäng, kus korvisöötute arvestuses oli kindlalt üle Taaralinna meeskond (25:9). Kristjan Kitsing viskas 19 ja Steven Cook 17 silma. Pärnu kasuks tõi Siim-Markus Post 11 ja Timo Eichfuss kümme punkti.

22. detsembril võitis Tartu ka võõrsil: 82:70. Tartlased näitasid võimu lauavõitluses, mis võideti 44:26. Jõulueelses mängus viskas Kitsing 30, Tanel Sokk 19 ja Carl Engström 16 punkti. Pärnu poolelt paistis välja Mihkel Kirves 17 punkti ja 11 lauapalliga. Saimon Sutt toetas teda 19 punktiga.