Politsei otsib tugikeskusest lahkunud 12-aastast tüdrukut

Tüdruk lahkus tugikeskusest 8. jaanuari päeval. Samal kuupäeval käis ta oma lähedaste juures Kilingi-Nõmmes, kust ta aga teadmata suunas lahkus. Viimane teadaolev kontakt lähedastega oli tüdrukul 9. jaanuaril telefoni teel. Politseile laekunud info kohaselt võib tüdruk praegu viibida Tartumaal. Kätlin on ka varem ära jooksnud ja võib ringi liikuda kaubanduskeskustes ning üldjuhul kambas. Tüdrukul isiklikku telefoni kaasas ei ole.

Kätlin on kõhna kehaehitusega, umbes 160 cm pikk ja tal on kiilas pea. Seljas võib tal olla hallikasroosa kirju jope ja jalas heledad teksapüksid. Tüdruku isikukirjeldus on edastatud politseipatrullidele, kes on kontrollinud kohti, kus tüdruk olla võiks.

Politsei palub kõigil, kes on Kätlinit näinud või omavad teavet tema võimaliku asukoha kohta, helistada hädaabinumbril 112.