Täna: võrkpallurite eurosarjaeelne vorm selgub mängus Rakvere vastu

Liigatabeli liider on ikka veel Saaremaa VK (40 punkti), Pärnul on teisena 35 ja Selver Tallinnal kolmandana 32 punkti. Rakvere paikneb kuuendal tabelireal (28 punkti).

Pärnule on see oluline matš enne eurosarja mängu CEV Challenge Cupil. Nimelt minnakse teisipäeval, 16. jaanuaril kodusaalis 1/8-finaali avamängus Belgia klubi Meneni Par-Kyga.

Rakvere vastu lähevad Avo Keele hoolealused võidumõtetega. "Kolme punkti tahame kindlasti saada, see on selge. Rakverel on olnud väga pikk mängupaus. Kuidas see neile mõjunud on, ei oska öelda," arutles Keel.

Alanud aastal on Pärnul selles liigas juba üks mäng seljataga: eelmisel nädalal saadi 3:2 jagu Bigbankist. "Meie mäng oli pärast pikka kolmenädalast pausi kõikuv. Tuleb arvestada, et Rakverel on kümme võitu ja neli kaotust: nad on mänginud esimese ringi täiesti tipp-topp," märkis Keel.

Rakvere peatreener Andres Toode ei osanud ennustada, kuidas mängupaus on meeskonda mõjutanud. "On olnud pikk paus. Tunne on meestel hea ja püüame anda parimat," kinnitas Toode.