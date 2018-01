Pärnu Postimehe aasta töötajal on rohkelt kujundusideid

Pärnu Postimehe töötajad tunnustasid disainijuht Janek Talpas-Taltseppa, kes sama tiitli pälvis üle-eelmiselgi aastal.

Kolleegid tõid disainijuhi puhul esile, et tal on lennukad ja uuenduslikud kujundusideed. Ta on professionaalne, pühendunud ning tunneb oma tööd läbi ja lõhki. Tema roll on suur selles, et väljaanne on paistnud silma üle-eestilisel ajalehtede kujunduskonkursil. Peale selle on ta alati väga toetav, abivalmis ja suhtub kaastöötajatesse sõbralikult.

Hääletusel pälvisid eelmise aasta töö eest kiidusõnu reporterid Martin Laine, Silvia Paluoja, Sirle Matt, arvamustoimetuse juhtaja Siiri Erala ja fotograaf Mailiis Ollino.