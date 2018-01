Avo Keel euromängu eel: Tulemuse määrab vaimne valmisolek

Meneni klubis mängis selle hooaja algusest detsembrini meie rahvuskoondise libero Rait Rikberg, seega sai Pärnu peatreener Avo Keel temaltki uurida, kuidas Menen tegutseb. "Suhtlesime sel teemal küll ja materjali ning infot on vastase kohta küllalt. Nagu ka neil meie kohta. Tülikas meeskond, neil on väga agressiivse mängustiiliga sidemängija (Xavier Folguera Estruga). Rikbergi asemele toodud uue libero (portugallane Bernardo Cabral e Silva) kohta ei oska veel midagi öelda. Tempos on neil samuti võimu palju ja poolakas mängib ilmselt ka (nurgaründaja Janusz Górski eelmises ringis kaasa ei teinud, M. P.)," iseloomustas Keel Volley.ee-le konkurenti.