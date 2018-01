Jäämurdja seadis ennast ooteasendisse

"Pärnu lahel on jääalgmeid, kuid need ei takista veel laevaliiklust. Kui miinuskraadid püsivad, võib seda prognoosida lähiajal. Pärnu lahe vesi on suhteliselt mage ja kui on tuulevaiksemaid ilmu, hakkab laht kiiresti jäätuma. Millal EVA-316 täpselt Tallinnast Pärnu poole teele saadetakse, oleneb olukorrast, aga arvatavasti selle nädala jooksul," rääkis Põiklik.