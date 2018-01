Laura Kiviselg: Ega uks end ise ava

Abituriendina seisan valiku ees, kas valida ülikool või vaba aasta, minna Tallinna, Tartu, Viljandisse, jääda Pärnu või astuda otse tööturule. Seega erinevalt põhikoolist ootab ees tähtsam otsus, millel suurem tähen­dus.

Gümnasistile tekitab palju pinget ja ärevust küsimus “Kuhu edasi?”. Kui vastust ei tea, hakkavad vastuse soovijad enda ideid ja mõtteid välja pakkuma, mis muudab valiku veel mitu korda keerukamaks. Raskemaks sellepoolest, et noor inimene, kellele on kogu gümnaasiumi vältel korratud, et nüüd oled sa arukas ja intelligentne, avanevad järjest uued võimalused. Igast variandist tahetakse kinni haarata, et kogemusi hankida ja mis peamine, curriculum vitae’d täiustada, kui asutakse tööpostile. Seega küsimus leiab lõpliku vastuse pärast tudengiks saamist, kust edasi on vaid kitsas tee tippu.

Aga kuidas leida vastus küsimusele, mis ülikool valida? See võimalus avaneb varem kui aeg, mil peab dokumendid kõrgkooli saatma. Nimelt tegutseb Tallinna ülikooli juures õpilasakadeemia, mis ongi nagu väike ülikoolikogemus. Õpilasakadeemia toetab nii gümnaasiumi- kui kutsekooli noori, kes soovivad kooliprogrammile midagi juurde õppida ja teadmiste pagasit suurendada. Kursuste valik on väga lai. Pakutakse nii humanitaar-, reaal-, kui sotsiaalsuundi. Näiteks saab õppida itaalia ja hispaania keelt ja kultuuri või 3D-visualiseerimist ja -printimist või sotsiaalteadusi.

Mina osalesin projektijuhtimise kursustel, tänu millele oskan paremini olukordi analüüsida ja on tekkinud ideid, kuhu edasi õppima minna. Mõistsin, millised on need ülikoolid, kus on võimalik saada vastav haridus, et edaspidigi tegelda noortega: neid vajaduse korral abistada, kui seisavad kord samasuguste valikute ees.

Leian, et ülikooli astumine ei peaks kujunema nii pingerohkeks, nagu see on enamikule õpilastele. Küsimuste esitamine ei aita, peab olema võimeline tegutsema ja vastu võtma otsuseid.