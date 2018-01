Koolide digisüsteeme on tublisti uuendatud

Uuendustöid tehakse üldhariduskoolide digitaristu nüüdisajastamise programmi raames, mis on seni­ jõudnud maakonnas uute seadmetega varustada 12 kooli. Süsteeme uuendatakse maakonnapõhiselt, Pärnumaa ülejäänud koolides on töö parasjagu käsil.

Uulu põhikoolis on tänapäevastamistööd juba lõpule viidud. Sealse õppejuhataja Gerli Jürima sõnutsi oli koolis varem aeglane internet, nüüd on olukord parem ja valmidus internetti kasutada kogu koolis.

“Õppetöös, kus on tarvis nutiseadmega tööd teha, mida tuleb ette­ vähemalt kord nädalas, annavad uued süsteemid õpilasele võimaluse oma seadmega tööd kaasa teha, ilma­ et peaks kasutama mobiilset andmesidet,” märkis õppejuhataja.

Jürima sõnutsi ei soovi nad oma koolis soodustada noorte pidevat internetis surfamist, seega on neil väljaspool õppetööd tahvelarvuti või nutitelefoni kasutamine keelatud.

Pärnu Ülejõe põhikooli õppe­juhataja Sille Arust on veendunud, et elu läheb tulevikus digitaalsemaks ning kooli ja õpetajate ülesanne on valmistada lapsed ette, saamaks elus hästi hakkama.