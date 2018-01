Politsei käsutas kaldale jõejääl jalutanud lapsed

Paikuse piirkonnapolitseinik Kristi Vahi tänas tähelepanelikke inimesi ja hoiatas, et praegu on Pärnu jõe ja lahe jää veel liiga nõrk, et inimest kanda ja sinna minek on ohtlik. "Laste uudishimu on mõistetav, aga lapsevanematel tuleks veekogudega seonduvat ja jääl liikumisega kaasnevaid ohte kindlasti selgitada," lisas Vahi.