Masinate hind hakkab põllumeest kägistama

Nädalapäevad tagasi vaatas OÜ Vändra tootmisjuht Kaido Madisson talivilja külve üle ja möönis Allikõnnu külas rapsipõllu veeres, et taim on ilus, vars ega ükski osa pole liigniiskuse kiuste mädanema läinud.

“Kui nüüd tuleks kerge külm ja siis selle peale väike lumi, poleks hullu, aga kevad näitab. Enne ei tasu isegi väga pabistada,” nentis Madisson.

Rapsiseeme sellele ja ülejäänud põldu­delegi sai mulda 20. augustiks ja poolteist nädalat hiljem rukkikülvi järel panid Vändra põllumehed külviku varju alla. Kevadeni.

“Kui mitu aastat jutti on sellised nagu­ eelmine, peame hakkama tõsiselt mõtlema, millised kultuurid on meile parimad. Riisi me veel külvama ei hakka,” sõnas Madisson.

Vändra kandi põllumaad on enamasti savised ja loomasööta siin tuleb passida nagu luurajal õiget hetke. Osaühingu juhataja, staažika põllumajandusettevõtja Ilmar Teeveti sõnade kohaselt peab praegu iga käiku nagu malelaual ette mõtlema, nii traktoritesse ja haagistesse investeerimisel kui tööde korraldamisel – seda kõike ilmataadi vingerpusse ennetades.

“Meil on siin nii vanad mehed, et me ei tohi sellist apsakat sisse lasta, et homme oleme jälle peale tunde. Sest raha ei ole kunagi nii palju, et seda ei jõuaks kulutada,” rääkis Teevet. “Jah, masinatesse oleme viimastel aastatel kõvasti investeerinud, aga tahan näha aega, kui me nende puudumise pärast ei pea ühtegi tööd edasi lükkama, kuid me ei tohi ka üle investeerida.”

Loomakasvatajaid ja piimatootjaid rõõmustab mõnevõrra toorme varumishinna tõus, mis mullu kolme kvartali keskmisena oli 323 eurot tonni eest ja 2016. aasta sama ajaga võrreldes üle kolmandiku ehk 36 protsenti kõrgem, kuid ei ulatu Euroopa Liidu sama perioodi keskmiseni (üle 330 euro­ tonn).

OÜ Vändra peab ligemale 1300 lüpsilehma, kelle keskmine aastatoodang oli mullu 12 000 tonni. Vanarahvas ütleb, et kana muneb nokast, lehm lüpsab suust. Üle-eelmise aasta reservi arvelt jätkub ülivihmase suve järel loomasööta kevadeni.

Söödavarumise aeg on taevataadi tahtel kahanenud alla paari nädala peale, eelmisel suvel oli kümmekond sellist päeva, mis sobisid söödakogumiseks. Varem tehti ühte niidet kaks–kolm nädalat, aga nüüd peab varuks olema masinaidki. Kui ühega midagi juhtub, pole siis ajakadu ega tühja seismist varuosa oodates. Järjest kallim ja kiirem masinapark kergitab sööda omahinda, kütuseaktsiis on nagunii tõusnud. Investeeringutoetustest võib Vändra-suurune osaühing ainult unistada: selleks on nad liiga suur põllumajandusettevõte.

“Kõige suurem probleem, mis me siin plaane paika pannes rehkendame, on üleilmne masinate hinna tõus, viimase kümne aastaga pea kaks korda,” märkis Teevet.

Osaühingu juhataja näitel ostsid nad 2004. aastal silokombaini, mis maksis kroonidest ümberarvestatult 5000 eurot, viis aastat tagasi tuli välja käia juba 200 000 eurot ilma maisiheedrita silokombaini eest.

Möödapääsmatu on maisiheedriga kombaini ost, et karjale kasvatatava väärtusliku silokultuuri saaks õigel ajal ja kiiresti põllult kätte. Sellise masina hind on umbes 400 000 eurot ja käibemaks.

Teraviljakombain maksab keskeltläbi 300 000, paremad ja jõulisemad traktorid kolmandiku võrra vähem ehk 200 000 euro ringis. Piima varumishinnaga annab neid tuhandeid tasa teenida.

“Kui saaks selle varustusega aasta otsa tööd teha, poleks häda midagi, aga ta on hooajaline,” tõdes Teevet. “Sellel aastal on meil vaja juurde osta jahu­auto, vaalutaja, natukene parandada silohoidlaid ja teraviljaplatse, veidi asfalteerida, teha ühte-teist veel.”