Pärnu näitas liiklusseires häid tulemusi

Jalakäijatest otsustas vaatluse ajal keelava tulega teed ületada üheksa protsenti pärnakaid. See tulemus on ligemale kaks korda parem Eesti keskmisest 16 protsendist. Kui kogu riigis eiravad foorituld enim mehed, siis Pärnu eripärana on statistika põhjal hooletuimad jalakäijad hoopis vanurid.