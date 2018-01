Astrid Hindriks: Naabritele kott pähe

Mis probleem on Rimi arendusega? Juba praegu on Jannseni tänava alguses mure liiklusskeemi ja parkimisega. Seadus näeb ette, et parkimine peab olema lahendatud oma kinnistu piires ja kinnistust 20 protsenti olgu roheala. Siin ongi naabritele kott pähe tõmmatud: Rimi parkimine on lahendatud põhiliselt Uus-Sauga tänava algu­se parklaga, kus on linna ühistranspordi rada. Ainuke rohealagi asub just siin.

Milline on Rimi oma territoorium? Algus on Tallinna maantee Neste tankla Siimu silla poolne serv, lõpp vana sauna välismüür. Selle territooriumi piires peab olema lahendatud nii parkimine kui 20 protsenti roheala.

Rimi on Pärnus varemgi naabritele koti pähe tõmmanud. Nimelt Martensi majaga, mille ehitas kesklinna nii, et oma parklat pole. Just nagu kägu, kes muneb oma munad (parkimiskohad) võõrasse pessa. Kuidas see Pärnus küll võimalik on?

Sama muster jätkub Jannseni tänava parkimiskohtadega. Uus-Sauga tänava alguses on parkla, mil pole piiri Rimi kinnistuga. Sinna vahele jääb Jannseni 7a kinnistu, mis on kolmekorruseline ärimaja, kus asub 16 firmat.

Uus-Sauga tänava alguse parklat kasutavad avalikku haridus-, tervishoiu- ja sotsiaalteenust pakkuvad asutused: vabakool, noortekeskus, täiskasvanute gümnaasium, apteek, Jana Tringi erakool, tervisekeskuse arstid ja kliendid. Kui kümme aastat ettepoole vaadata, hakkavad neid teenuseid senisest rohkem kasutama Audru ja Tõstamaa elanikudki. Seega suureneb parkimisvajadus Uus-Sauga tänava parklas. Kui see ametlikult saab Rimi parklaks, kuidas siis kaugemal elavad lapsed vabakooli, lasteaeda ja Jana Tringi kooli pääsevad? Kaugemate asumite nooredki tahaksid noortekeskust kasutada. Neil on juba tagumiku all esimesed käulad, mis tuleks kuhugi jätta, kuni noortekeskuses tegutsetakse. Täiskasvanute gümnaasiumi tulevad õppurid kaugetest asumitest autoga, neil on vaja pikalt parkida. Apteegile, perearstidele-õdedele ja hambatohtritele on tarvis parkimist, et patsiendid kaugemalt saaksid tervist parandama tulla. Kas linnal on õigus halvendada niigi halba parkimisolukorda Jannseni tänaval ja takistada avalikku haridus-, tervishoiu- ja sotsiaalteenust pakkuvate asutuste arengut?

Rimi arendusega on plaanitud poe klientidele Uus-Sauga tänavale 54 autokohta. Viimased teated valitsusest ütlevad, et parkimiskohad tuleb maha märkida märksa suuremale pinnale auto kohta. Seega, parkimis­kohti jääb alles veel vähem. Kus pargivad siis avalikke teenuseid pakkuva kobara töötajad ja kliendid?

Poodi läheb vaja, see on selge just Tõstamaa suunas liikuvatele peredele, kes korjavad keskusest oma lasteaias, koolis ja huviringides käivad lapsed kokku, teevad suurema sisseostu enne kodu suunas startimist.

Millised on variandid, et Rimi kasutaks vaid oma krunti? Esimene lahendus: kogu maja esikülg lükkub Siimu silla suunas, millega suureneb Rimi-esine parkla.

Teine variant: pargitakse esimesel korrusel, teisel ja kolmandal korrusel asuvad kauplused ja bürood. See oleks ajakohasem moodus, mida Tallinnas on juba kasutatud. Nii mõnigi meist on poodi sisenenud autoga. Kolmas viis: maa-alune parkla.