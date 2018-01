Juhtkiri: Väärtustame Pärnu ilmet

Läinudlaupäevases lehes tegi kaaslinlane Leo Tammiksaar üleskutse päästa Pärnu puumajad narrikuuest. Ta tõdes oma kirjutises, et sadade pilatud majade kõrval on normaalselt korrastatud ehitised vähemuses. Tõsi, Pärnu kesklinnas on palju kivimaju, kuid leidub küllalt puithooneid, mille hulgas asjatundlik silm võiks aima­ta särama poleerimata pärleid. Vaja ainult need ära tunda!

Päästmaks auväärsed puumajad narrikuuest, on vaja suhtumise muutust. Selle näited on Pühavaimu 21, Roosi 3 ja Kuninga 24 hoovil asuvad kolm hoonet, kui piirduda vaid tänases artiklis nimetatutega. Tegelikult on selliseid maju veel. Pärnu ilme on meie kõigi asi, selle kujundamisel saab kaasa rääkida ja kirjutada. Head eeskuju võiks võtta teisteltki. Miks mitte Haapsalust, mis isegi võhivõõrale mõjub hubaselt kodusena tänu oskuslikult taastatud puitelamutele.

Puumajadest õhkub kujuteldavat soojust isegi siis, kui ahju pole mõnda aega köetud. Kivi ja klaas ei mõju kunagi selliselt. Mõistagi seavad parimatele kavatsustelegi piirid rahalised võimalused. Kas linn saaks majaomanikele appi tulla? Aktsioon “Värvid linna!” on olnud üsna menukas tänu väljavaatele soetada värve soodushinnaga ja linna kulu on seejuures olnud pea olematu.

