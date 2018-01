Loomade varjupaik kuulutati koertevabaks

Üleeile lahkus hoiukoju 11aastane Dingo ja eile läks päriskoju Tommy. “Veel novembris oli meil tahvli peal ikka­ silt, et seitse–kaheksa koera ootab kodu. Aga praegu on selline rõõmustav aeg, mil kõik koerad on läinud,” avaldas Pärnu loomade varjupaiga juhataja Anneli Matsi heameelt.