Jääpurjetamishooaeg läks täistuuridel käima

Kaheksa sõidu kokkuvõttes panid oma paremuse maksma kolm eksmaailmameistrit: regati võitis Tomasz­ Zakrzewski Poolast, teise auhinna teenis võitja kaasmaalane Robert Graczik ja kolmandaks tuli Rootsi äss Tomas Lindgren.

Esikolmikule järgnesid Pärnu jahtklubi lipu all võistlevad Mihkel Kosk ja Rasmus Maalinn ning rootslane Frederik Lönegren. Pärnu treeneri Tõnis Vare juhendamisel purjetav pealinna poiss Melvin Aasav lõpetas regati kümnendana.

Juunioride arvestuses võitis kindla esikoha Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumis õppiv 18aastane Maalinn, teiseks tuli rootslane Eddie Klemets ja kolmas oli Aasav.

“Regati avapäeval lubas nõrk tuul teha vaid kaks sõitu, aga teisel päeval puhus kenasti ja roolimehed said omavahel mõõtu võtta kuues sõidus,” rääkis treener Vare. “Rõõmu teeb, et Rasmus sai oma kelgu hästi jooksma ja suutis neljas sõidus kolmandana fini­šeeruda. Otsustasime häid jää­olusid ära kasutada ja jäime veel päevaks Soome, et tugevate poolakatega kuues treeningsõidus mõõtu võtta.”

Eesti kõval veel purjetajate koduse hooaja esimene võidukihutamine peaks tulema juba sel nädalavahetusel.

“Kalenderplaanis on küll kirjas Saaremaa lahtised meistrivõistlused, aga arvata võib, et purjetame kas mõnel Kesk-Eesti järvel või Haapsalu külje all Topu lahel,” rääkis Vare. “Jaanuari viimasel laupäeval ja pühapäeval selguvad Pärnumaa meistrid. Veebruari algul stardivad meie noored Saksamaal juunioride ja noorte maailma- ja Euroopa meistrivõistlustel.”

Treener Vare sõnade kohaselt valmistuvad Pärnu jahtklubi DN-klassi jääpurjetajatest tiitlivõistlusteks 2016. aastal Võrtsjärvel juunioride maailmameistriks kroonitud Maalinn, samuti Aasav, Sten Markus Andresson, Karla Luhar ja Kaur Oskar Volt.

Kuni 16aastaste Ice Optimisti klassis lähevad võistlustulle Romi Safin, Lisbeth Taggu, Pert Salundi, Karel Ratnik ja Andreas Sepp.

“Usun, et meie poisid ja tüdrukud on võimelised medalitele sõitma. Kõik noorema põlvkonna sportlased on varustatud korralike kelkude, purjede ja uiskudega,” märkis treener Vare. “Vanameister Mati Hool aitab nii nõu kui jõuga koduklubi sportlasi: ta võttis endale kohustuse teritada ja lihvida kõigi jääpurjekate uisud.”

Veebruari keskel selguvad kõigi klasside Eesti meistrid ja hooaja tippvõistlused, kümme päeva kestvad MM ja EM algavad riigi sünnipäeval.

Praeguse kava kohaselt korraldab tiitlivõistlused Eesti jääpurjetamise liit. Juhul, kui sel ajal pole meil sobivaid jääolusid, on varumaad Poola, Soome ja Rootsi.

DN-klassi täiskasvanute MM- ja EM-tiitlit lähevad Pärnu klubist ründama Kosk, Maalinn ja Karl-Robert Trink. Väärib meenutamist, et pärnakad on seni koju toonud kolm medalit: Karl-Hannes Tagu võitis aastal 2012 MMi hõbeda ja Rein Veider teenis Euroopa hõbemedalid 1991. ja 1993. aastal.