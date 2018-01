Pärnu spordihallis oli näha suitsu

Päästeameti valvepressiesindaja sõnul nägid kohale jõudnud päästjad, et esimesel korrusel on suitsu, kuid selle levik vähenes ning juurde seda ei tekkinud. Politsei abiga hoone turvati ning vaadati, et inimesed sinna ei siseneks.



Päästjad tuvastasid, et tegu võis olla elektrilühisega. Ruumid ventileeriti. Päästeamet lõpetas lahkus sündmuskohalt 19.14. Kohale tulnud keskuse juht jäi olukorda jälgima.