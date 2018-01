40 aastat tagasi

Kordaminekuid oli lihatootmises. Nii suurenes noor- ja nuumsigade ning veiste juurdekasv eelmise aastaga võrreldes majandeis enam kui 1100 tonni ehk 7%. Lisaks sellele võtsid kaalus juurde ka põhikarja loomad. Kõik see võimaldas peale riigile müügi ülesannete täitmise jätta aastavahetuseks majanditesse veiseid ja sigu eelnenud aastavahetusest rohkem kogukaaluga üle 600 tonni, sealhulgas tuhat veist ja seitse ning pool tuhat siga. See on heaks eelduseks lihatoodangu suurendamiseks ka alanud aastal.