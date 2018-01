Suigu kingib riigi juubeliks lood ja legendid

“Arvasime, et nüüd võiks selle käsikirja raamatuna välja anda ja kohe­ alguses otsustasime, et kuna käsikiri tugineb mälestustele, siis ei pretendeeri me ajaloolisele tõele ega hakka sellest vigu otsima ja neid parandama, sest inimesed mäletavad asju erinevalt,” tõdes Suigu raamatukogu juhataja Viiu Tamla, näidates veel trükisooja kogumikku “Suigu piirkonna lood ja legendid”.