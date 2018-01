Pärnu Koidula gümaasiumis tehakse rahvusvahelisi teste juba neljandat aastat. Kui algul kasutas võimalust vaid mõni õpilane, siis suurem hulk noori avastas need mullu. Koidula kooli õppejuhataja Ille Rohtlaane sõnutsi on üks testi tegemise põhjusi see, et CAE sertifikaat on sisuliselt eluaegne.