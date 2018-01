Pärnu tänavate korrashoiu eest vastutava AS Teede REV-2 projektijuhi Andres Kogeri sõnutsi on täna tööd palju olnud.

Et asju kontrolli all hoida, tegi soolapuistur tiiru juba hommikul ja masinad on Kogeri kinnitusel väljas praegugi. "Kohe alustatakse kõnniteede puhastamist," lubas ta, lisades, et kuigi selleks on neil aega ette nähtud kaheksa tundi, loodavad nad hakkama saada kuuega.

Kõige kriitilisemates kohtades, sildadel ja ristmikutel, on Kogeri ütlust mööda soolapuiste juba tehtud, kuid projektijuht on veendunud, et teha tuleb veel üks ring.

Lääneranna valla avalike suhete spetsialist Kristina Kukk ütles, et Pärnumaa läänepoolsetel teedelgi lumelükkajatel tööd jagub. „Kui muidu on nõue, et lumised teed peavad olema lükatud 72 tunni jooksul alates lumesaju lõppemisest, siis võib öelda, et meie vallas on kõik hästi,” ütles ta. „Teid lükatakse juba praegu, vaatamata sellele, et lumesadu pole lõppenud.”

Kuigi tänaste raskete ilmastikuoludega on mitmelt poolt Eestist tulnud teateid teedel juhtunud liiklusõnnetuste kohta, on Lääne prefektuuri pressiesindaja Kristi Raida väitel Pärnumaal liikluses asjad hästi sujunud ja lõunaks õnnetusi juhtunud ei olnud.