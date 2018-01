Kalev Vilgats: Kinnisvaramaks pole hea mõte

Viimsi vallavanem Siim Kallas on tulnud välja mõttega maksustada kinnisvara. Minu arvates ei ole see hea mõte ja aegki selle esitamiseks pole valitud kõige parem. Vaevalt küll, et Kallas seeniori ettepanek võiks mõjutada Kallas juuniori pürgimist Reformierakonna esimeheks, aga valijaid pelutaks küll. Mine tea, saavad oravad äkki 2019. aastal võimule ja ongi jälle uus maks kukil.