Pärnust pärit võrkpallilegend hakkab noortekoondist treenima

Meresaar on pärast edukat mängijakarjääri tegev noortetreenerina, töötades Tartus SK Duo võrkpallinoortega. Samuti on Meresaar 2014. aastast abitreenerina ametis Tartu Bigbanki meeskonna juures. Meresaarel on viienda taseme treenerikutse ja ta on end erialaselt pidevalt täiendanud. 2015. aastast korraldab Meresaar suvel omanimelist spordilaagrit.