Väikesaarte toetust saavad Pärnu linn ja Kihnu vald

"Oluline on, et Eesti igas piirkonnas, sealhulgas väikesaartel, on tagatud eluks vajalikud avalikud teenused sõltumata nende asukohast," ütles riigihalduse minister Jaak Aab. "Varem kehtinud seaduse järgi loetles seadus püsiasustusega väikesaared ja selle kinnitas riigikogu. Nüüdne kord annab paindlikkuse, et igal aastal kinnitatavas nimekirjas eraldatakse lisatoetused just neile väikesaartele, kus seda on vaja."