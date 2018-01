Sügava une vaenlane uneapnoe

Pereliikme norskamine on vali ja kohati tema hingamine sootuks peatub – need märgid viitavad sellele, et inimene võib kannatada uneapnoe all. Mis on uneapnoe, kellel seda­ esineb ja kuidas ennast või pere­liiget sellest säästa? Neile küsimustele annavad vastuse Pärnu haigla uneraviõde Mare Kellamäe ja 4 Kliiniku hea une keskuse neuroloog doktor Katrin Põld.