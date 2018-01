Jaanuari viimased päevad toovad pisut lumelisa

Esmaspäeval liigub aktiivne madalrõhkkond Läänemere äärest edasi Venemaale. Öösel on pilves selgimistega ilm, sajab lund ja lörtsi ning saartel ja läänerannikul vihmagi. Paiguti esineb jäidet. Mandril puhub idakaaretuul, saartel aga läänekaaretuul 2–8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb –2 ja 2 kraadi vahele. Esmaspäeva päeval on pilves ilm ja kohati sajab vähest lund, lörtsi ja vihma. Puhub idakaaretuul 3–8, õhtul saartel puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on –1 kuni 2 kraadi.

Teisipäeval suundub madalrõhkkond Läänemerelt Venemaa poole ja tõenäoliselt kulgeb selle trajektoor üle Eesti lõunapiiri. Öösel tuleb pilves ilm. Lumesadu levib edelast aeglaselt kirdesse, saartel sajab ka lörtsi. Puhub idakaaretuul 2–8, hommikul aga kirdetuul 5–10, saartel puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2–5 külmakraadi, saartel –1 kuni 1. Teisipäeva päeval on pilves ilm. Mitmel pool sajab lund ja kohati tuiskab, pärastlõunal sajuvõimalus aga väheneb. Puhub põhjakaaretuul 5–11, saartel ja rannikul puhanguti 15–17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni –5 kraadi.