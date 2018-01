Juhtkiri. Külade lahkumise aegu

Ent tunnistagem: tegemist on täiesti uue omavalitsusega ja seetõttu on paljudele volinikele teema kas võõras või on sellega vähe kokku puututud. Erinevalt eelmise korra sahmerdamisest ja susserdamisest peab valla juhtkond nüüd väga pingsalt jälgima, et vallaelanikud ehk kohalik avalikkus oleks pidevalt kaasatud ja informeeritud. Piiride muutmisega võib kaasneda asjaolusid, mida ei ole osatud ette näha. Kuid kui külade ja aleviku elanike selge soov on liituda Pärnu linnaga, tuleb demokraatlikus ühiskonnas seda arvestada ja nii sündigu. Kui piiride muutmise kõigekülgsel kaalumisel peaks selguma, et mõistlikum on jätkata Tori valla koosseisus ja selline on rahva kaalutud otsus, jäägu nii. Linnast vaadates on aga osa kõnealusest territooriumist nii tihedalt Pärnuga kokku kasvanud, et piirijooni on raske tõmmata.