Kusjuures Pärnu on liikmemaksude tasumisel aastate vältel tegutsenud pigem ettevaatlikult, mis on toonud konfliktegi.

Näiteks viimastel kuudel on just suvepealinn kritiseerinud Pärnumaa omavalitsuste liitu (POL) seetõttu, et Pärnu tasus omavalitsustest kõige rohkem liikmemaksu, kuid see ei taganud­ aruteludel suuremat sõna­õigust.