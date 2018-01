Video: Palju õnne, Kihnu Virve!

“Täna on mulle helistanud sihukesed inimesed ka, kellega me eluilmas oleme läbi käinud ja nüüd mitu aastat ei tea,” rääkis rahvasuus Kihnu Virve teiselt poolt merd telefonitsi. “Õhtu poole tulevad külalised, aga kõnesid ja õnnesoove on küll ja Vikerraadiost oli soovilaul “Mere pidu”. Laulsin kodus kaasa, väga tore oli ja rääkisime mõne sõna kah.”