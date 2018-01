Tatjana Makaronskaja on Pärnu linaketramis- ja kudumisvabrikus töötanud juba kümmekond aastat. Ja hästi töötab: vähem kui kahekordselt täidab ta oma päevaülesandeid harukordadel. Veelgi olulisem on see, et ta toodang on alati kvaliteetne.