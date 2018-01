„Jagunesime, sest meid ei peetud põllumajanduslikuks ettevõtteks, haare oli liiga lai,“ ütleb Kihnu Majanduse OÜ juhatuse liige, ettevõtja Paal Põlluste. „Otsustasime, et maahooldus, taime- ja loomakasvatus jäävad põllumajanduse poolele ja ülejäänu nagu põllumajandust toetavad traktoriteenused, ehitamine, teehoole ja jäätmetega tegelemine majanduse poolele.“

Kodusaarel on Kihnu Majanduse OÜ hangetega ehitanud Metsamaa pärimustalu juurde abihoone ja veevõtutiigi ning kapitaalremondib peamaja, millest saab SA Kihnu Kultuuriruumi kingitus Eesti Vabariigi suurjuubeliks. Suaru sadamas näitab ettevõte oma käekirja turuhoone, laste mänguväljaku ja päästekuuri juures. Maapõue on rajatud tuhandete meetrite pikkuses vee- ja kanalisatsioonitorustikke, puhastatud kaeve, paigaldatud puhasteid. Mõistetav, et majanduslikult mõeldes oli jagunemine poole tosina töötajaga firmas tulevikku suunatud samm.