Galerii: varjupaigast läks uude koju 10 000. loom

Kuigi kassipreili õde, kes Jetast varjupaika jäi, hakkab kindlasti kaaslast igatsema, siis loomade varjupaiga juhataja Anneli Matsi sõnutsi ta ei nukrutse. "Juta magab kassipoisi Mihkli kaisus: too on nagu hoolitsev kasuisa," rääkis Matsi. "Loodame, et keegi soovib Jutagi endale võtta: ta on nagu Jeta kaksik, nii-nii tore paarikuune pikkade kõrvadega triibik."