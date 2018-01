Energiajoogi varastamine tõi kriminaalmenetluse

Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold selgitas, et kuigi teatavasti kehtib piir, et kui varastatud kauba väärtus on alla 200 euro, on tegemist väärteoga, siis korduvate varguste puhul see ei kehti. "Erand on sellise juhul, kui vargusi pannakse toime pidevalt ehk seesama inimene on mitu korda varastanud ja selle eest süüdi mõistetud. Sellisel juhul muutub kuriteoks ka peotäie pähklite või energiajoogi varastamine," põhjendas Reinhold.