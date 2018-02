Pärnumaa päästepiirkond saab uue juhi

Aastatel 2010–2015 oli Oviir Pärnu-Jaagupi tuletõrjeseltsi eestvedaja ja vabatahtliku pääste taaskäivitaja. Ta on aktiivne vabatahtlik päästja, kes Pärnu-Jaagupis on algatanud ja vedanud eri projekte nii tuletõrjeseltsi kui kohaliku elu arendamiseks.

"Minu senised ametikohad on andnud mulle nii meeskonnaliikme kogemuse kui juhtimisoskused. Väärtustan meeskonnatööd ja hindan iga selle liikme tähtsust kõrgelt. Ka tõhus koostöö kõigi koostööpartneritega on mulle oluline. Olen veendunud, et suudan oma teadmisi ja kogemusi rakendades luua Pärnumaa päästepiirkonnale olulist lisaväärtust," rääkis Oviir. Ta lisas, et ohutussõnumid peavad jõudma kohale enne õnnetust ja vajadusel saabuma professionaalne abi kiiresti.