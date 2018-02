Teehooldajad täna puhkepause lubada ei saa

Pärnu tänavate korrashoiu eest vastutava AS TREV-2 Grupi projektijuhil Andres Kogeril oli ajakirjaniku kõne ajal kibekiire tööaeg.

Koger selgitas, et hommikuse ringiga said Pärnu teed soola alla. Ta lisas, et kolmanda seisunditaseme teedele lähevad autod kohe uuesti välja, teise taseme teedel ootavad hooldajad saju lõppu. "Arvatavasti läheb teine tase välja kella 12 paiku," sõnas Koger.

"Sellist kohta pole, kus lume paksus oleks üle normi," kinnitas Koger. "Soolapuiste on all ja kõnniteedelgi on ring peal."

Pärnumaa teid hooldava OÜ Sakala Teede ja OÜ Lääne Teede Pärnu esindaja, Sakala Teede juhataja Toomas Leppiku ütlust mööda hakkasid masinad teid puistama ja sahkama varahommikul.

Leppik märkis, et kuna lund hakkas sadama prognoositust hiljem, sõitsid masinad välja varahommikul. "Kõik masinad on väljas, töö käib," lisas juhataja. Olulisimad kohad on suure liikluskoormusega teed, kus autosid rohkem ja kiirused suuremad. "Neil teedel on suurem tõenäosus, et midagi võib juhtuda."

Leppik nentis, et peale teeolude mängib suurt rolli nähtavuski.

"Paneme juhtidele südamele, et nad oleksid ettevaatlikud ja arvestaksid sellega, et pidamine ei ole samasugune nagu suvisel või puhtal teel. Kui masin lähebki läbi, on tee natukeseks hooldatud, aga mõne aja pärast olud juba halvenevad," selgitas Leppik. Tema jutu järgi tuleb arvestada, et masinatel on omad ringid. "Ei ole nii, et jõutakse iga kümne minuti tagant iga teelõik läbi käia." Ta paneb inimestele südamele, et nad valiksid mõistliku sõidukiiruse ja võimaluse korral väldiksid möödasõite.

Juhataja kinnitusel vaadatakse üle lumepaksus madalaima tasemega teedelgi. Et näha, milline on teede olukord, sõidab juhataja ka ise välja.