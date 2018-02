Galerii: Pärnumaa kodu ja aed paistsid silma

Kodukirja peatoimetaja Malle Pajula sõnutsi võidavad kodukonkursil harva nõnda uued kodud, kus veel vähe elatud. "See jäi aga silma põnevat ruumiplaneeringut toetava sisekujundusega. Ruumi omapära rõhutavad säravad valgustid kõrgel lae all lõid lausa sakraalse meeleolu," iseloomustas Pajula ja lisas, et perenaine on moodsasse heledasse sisekujundusse väga oskuslikut tekstiilidega värvi toonud ja õdusust loonud. "Eriti vahvad on suure koega talvised pleedid ja padjad."