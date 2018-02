Õhtul ja öösel võib teedele tekkida libedust

Pärastlõunal on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel niisked, soolaniisked või soolamärjad, teatas maanteeamet. Mõnel pool sajab hooti lund või lörtsi ning nähtavus võib lõiguti piiratud olla. Teepinna temperatuurid on valdavalt plusspoolel, kuid ida pool kohati allpool nulli.

Prognoosi kohaselt on eeloleval õhtul ja ööl pilves üksikute selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund ja lörtsi, saartel ka vihma. Ilm on soodne udu tekkimiseks. Õhutemperatuur langeb valdavalt alla nulli, selgimiste korral Ida-Eestis kuni viie miinuskraadini. Teede jäätumisoht on seega suur.