Sukelduja kontrollis väikebussi ümbrust 15 meetri raadiuses ja kedagi ei leitud. Kuna parvlaev Kihnu Virve tekitab suuri veealuseid laineid, võib eeldada, et seni leidmata surnukeha on kandunud õnnetuspaigast eemale.

Sukeldujad tõid eile õhtuks pinnale kolme mehe surnukehad. Politseile teadaolevalt oli bussis veel üks mees, kelle otsinguid jätkatakse.

Kella 9 paiku oli Munalaiu sadamas vaikne ja näha polnud hingelistki. Hukkunute mälestuseks oli rannale pandud leinaküünlaid ja lilli.

Sukelduja ja politseinikud jõudsid kohale kella 10 ajal.

Munalaiu sadamas olnud naised on traagilisest sündmusest endiselt löödud. Üks naistest rääkis eile juhtunust, et kõik toimus nii kähku. „Kaubik sõitis laeva pealt maha ja võttis kohe suuna kohe jääle," meenutas ta.

Naine jooksis veel sadamahoonest neile järele ja hüüdis: "Kuhu te lähete!?"

Teine õnnetust pealt näinud naisele tundus, et kaubiku kong oli vee peal igaviku. Õhtul äreval ajal tehtud telefonikõnede aegu kõrvutades järeldas ta, et tegelikult oli kong vee peal kõige rohkem kolm minutit.

Sadama töötaja sõnutsi küsitakse alati enne jääle minekut alati, millised on jääolud ja kas jääd on viimasel ajal autosõiduks kasutatud. Naine imestas, et kohalikud eile seda ei teinud.

Esialgsetel andmetel oli väikebussis kuus inimest. Neist kaks päästeti ja toimetati Pärnu haiglasse. Politsei teatel pole 51aastase naise ja 41aastase mehe elu ohus.

Õnnetuspaik asub Kihnu–Manilaiu laevateest paarsada meetrit eemal. Kõnealuses kohas ulatub merevee sügavus umbes nelja meetrini. Merejää paksus on sadama piirkonnas ligikaudu viis kuni kaheksa sentimeetrit ja selles piirkonnas on merejää auklik.

Üks ohvritest istus juhikohal

Munalaiu sadama lähedal läbi merejää vajunud kaubiku asjus alustati kriminaalasi paragrahvi järgi, mis käsitleb kahe või enama inimese surma põhjustamist ettevaatamatusest.

«Põhjustatud on nelja inimese surm ja selle põhjal, mida me tänaseks teame, on prokuratuuri seisukohast väga raske kasutada juhtunu kohta sõna «õnnetus»,» ütles Lääne ringkonna prokurör Merry Tiitus.

Prokuröri sõnul tõid tuukrid tõid vee alt sõiduki juhikohalt välja hukkunud mehe ja hukkunute üle kohut ei mõisteta.

«Kuid millisel hetkel ta juhiistmele jõudis ja millistel asjaoludel auto üldse õhukesele jääle sõitis, on veel lahtine,» jätkas prokurör.

Tiitus ütles, et kõik juhtunu detailid vajavad veel täpsustamist. «Me ei saa kinnitada inimeste paiknemist autos sõidu ajal, see tuleb uurimise käigus üle kontrollida. Joobe tuvastamiseks on võetud vereproovid ning praegu ootame tulemusi. Üks pääsenu on juba andunud ka esmased ütlused,» selgitas ta.