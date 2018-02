Teha ei või, aga osta saab?

Võttes lahti PETA (People for the Ethical Treatment of Animals ehk ühendus “Inimesed, kes seisavad loomade eetilise käsitlemise eest”) kodulehe, leiab pika nimekirja firmadest, mis proovivad oma tooteid loomade peal ja müüvad oma toodangut Eestiski. Nii võin poes juhtuda ostma kosmeetikatooteid samadelt firmadelt, mis valmistavad kosmeetikakaupa nii Ameerikas kui Hiinas, kus vastavad loomkatsed lubatud.