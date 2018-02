Lohu Anneli vuristas riigi juubeliks 100 vardakotti

“Mul oli kogu aeg mõttes arv 100 ja siis leidsin, et pühendan näituse Eesti Vabariigi 100. aastapäevale,” rääkis Lohu Anneli. “Käisin Pärnus kangapoes. Sealt jäi silma roosa põhjaga sitsriie, roosid, pääsukesed, südamed ja mis kõik peal. Kuigi kihnlaste värv on punane, andis just see kangas mulle mõttele hoogu ning septembrist südatalveni tegin poolsada vardakotti, osa kinkisin jõuludeks ära ja ilusamad on nüüd muuseumis.”