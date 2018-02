Grippi haigestumine aina kasvab

Pärnu haigla laboris on veebruari esimese kaheksa päeva jooksul tuvastatud seitse A- ja 22 B-gripi juhtu. Endiselt domineerib B-gripi viirus, millega on seotud grippi haigestumine eeskätt Lõuna-Eestis.

"Maski on eelkõige vaja seetõttu, et inimene võib viirust levitada juba ööpäev enne esmaste sümptomite ilmnemist. See kõik on nii teie enda kui teiste kaitseks," märkis Kenk. "Samuti ei tasu esimeste haigussümptomitega kohe erakorralise meditsiiniabi osakonda tormata. Gripp on tõsine haigus, mida põdedes tuleb püsida esmalt siiski kodus."