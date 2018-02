Huvitegevusele eraldatud 1,24 miljonit edendab Pärnumaa sporti

Pärnumaa seitsmes omavalitsuses on tänavune toetusraha peamiselt jaotatud, ent mõnes veel käib või plaanitakse avada projektikonkurss.

Eraldisest võidab sportki: linnal on kavas finantseerida rahvusvahelistel võistlustel ja konkurssidel osalemist, toetada huviringide osalustasude kulude katmist ning võimaldada treenerite ja juhendajate oskuste täiendamiseks stipendiume maksta. Näiteks võistluste ja konkursside osalemiskuludeks on plaanitud üle 28 000 euro ning kaks korda aastas makstavateks stipendiumideks umbes 67 000 eurot aasta kohta.

Üle 11 000 elanikuga Tori vallal on jaotada üle 251 000 eurot, millest sealse noorsootöö spetsialisti Erika Nõmme jutu järgi suunatakse spordile veidi üle 90 000 euro ja lisaraha läheb peamiselt juhendajate palkamiseks.

Lääneranna vallas oli jaotada 167 000 eurot. "Suurim panus sporti on ligikaudu 20 000eurone investeering Lihula välijõusaali, ent tuge saavad ka Koongas noortele treeninguid korraldavad Pärnu võrkpalliklubi ja Poseidoni jalgpalliklubi. Samuti toetame Lihula kooli noori, et nad saaksid Haapsalus ujumistrennis käia," märkis valla spordi- ja noorsootöö spetsialist Annika Urbel.

Kihnu valla sekretär Heldy Põlluste teatel on tänavuse toetusfondi maht ligikaudu 13 000 eurot, millest umbes veerand on veel jaotamata. Jagatud eraldisest pea pool on läinud sporditegevuse katteks.